У Франції прокоментували публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

У Франції взяли до уваги рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами і заявили, що такі дії суперечать дипломатичним звичаям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова оприлюднити наше листування. Ми вважаємо, що такий підхід суперечить дипломатичним правилам і звичаям" - сказав він.

За його словами, Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного для миру на основі Мінських домовленостей, надавши кілька конкретних пропозицій щодо зустрічі міністрів у Нормандському форматі.

"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами" - заявив представник МЗС Франції.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням листів Росія має на меті "добити" Нормандський формат.