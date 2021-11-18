Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції прокоментували публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Четвер, 18 листопада 2021, 16:56
У Франції прокоментували публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
AFP VIA GETTY IMAGES

У Франції взяли до уваги рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами і заявили, що такі дії суперечать дипломатичним звичаям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова оприлюднити наше листування. Ми вважаємо, що такий підхід суперечить дипломатичним правилам і звичаям" - сказав він.

За його словами, Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного для миру на основі Мінських домовленостей, надавши кілька конкретних пропозицій щодо зустрічі міністрів у Нормандському форматі.

"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами" - заявив представник МЗС Франції.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням листів Росія має на меті "добити" Нормандський формат.

Теми: ФранціяНімеччинаРосіяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Франція
У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: