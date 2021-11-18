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Во Франции прокомментировали публикацию Россией писем из Парижа и Берлина

Четверг, 18 ноября 2021, 17:56
AFP VIA GETTY IMAGES

Во Франции приняли во внимание решение главы МИД РФ сделать публичной переписку с французским и германским коллегами и заявили, что подобные действия противоречат дипломатическим обычаям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и обычаям", – сказал он.

По его словам, Германия и Франция месяцами работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира на основе Минских договоренностей, предоставив несколько конкретных предложений по встрече министров в Нормандском формате.

"Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и ​​по согласованным принципам", - заявил представитель МИД Франции.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет целью "добить" Нормандский формат.

Темы: ФранцияГерманияРосcиямеждународные отношения
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