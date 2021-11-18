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В РНБО попереджають, що мігрантів можуть дезінформацією спрямувати на кордон з Україною

Четвер, 18 листопада 2021, 17:59
MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP VIA GETTY IMAGE

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі інформаційні провокації, спрямовані на перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону.

Джерело: ЦПД

Деталі: Центр зазначає, що згідно з інформацією, поширеною Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кодону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти біженців та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення: "Що до них приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить".

Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій.

Водночас "BBC News. Русская служба" повідомляє, що для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: "Польський кордон є добре захищений". Такі ж самі повідомлення дублюються гучномовцями на прикордонних пунктах пропуску.

Українські фахівці прогнозують, що схожа тактика провокування може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону.

Дослівно ЦПД: "Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

З огляду на ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону.

Повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон".

Українська правда
Теми: біженцікордонРНБО


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