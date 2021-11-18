В СНБО предупреждают, что мигрантов могут дезинформацией направить на границу с Украиной

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных информационных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы.

Источник: ЦПД

Детали: Центр отмечает, что согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, находящихся вблизи польского кодона, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: "Что за ними приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит".

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий.

В то же время "BBC News. Русская служба" сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все находящиеся в приграничной зоне непольские номера мобильных телефонов посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.

Украинские специалисты прогнозируют, что схожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы.

Дословно ЦПД: "В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направил рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы.

Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу".