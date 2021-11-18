Білорусь перемістила більшість мігрантів з кордону з Польщею у сусідній логістичний центр

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею в четвер та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА повідомило, що мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску "Брузги" та біля лінії польського кордону. Вони перейшли до розташованого у прикордонному транспортно-логістичному центрі пункту тимчасового розміщення, де їх забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями у теплі, видається змінний одяг.

БЕЛТА пише, що мігранти "покинули кордон, але сподівань на відкриття гуманітарного коридору не втрачають".

У польському прикордонному відомстві підтвердили, що табори мігрантів спорожніли. "Сьогодні лігво біля прикордонного переходу в Брузгах спорожніло. Білоруські служби направили іноземців до транспортно-логістичного центру, розташованого за кілька сотень метрів", - йдеться у повідомленні відомтсва у Twitter.

"Інших таких таборів не було… але в інших місцях з'являлися групи, які намагалися перетнути кордон. Подивимося, що буде в наступні години... У таборі все ще є люди, але він явно стає порожнім", - цитує речника польської прикордонної служби агентство Reuters.

Білорусь раніше в четвер заявила, що Лукашенко запропонував Меркель план врегулювання кризи, згідно з яким ЄС організує гуманітарний коридор для 2000 людей, а Мінськ відправить додому ще 5000. Негайної реакції з боку ЄС на оголошення цього плану не було.

Раніше в четвер сотні іракців зареєструвалися в аеропорту Мінська для повернення до Іраку, що стало першим репатріаційним рейсом такого роду з серпня.

Після переговорів Меркель і Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

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