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Беларусь переместила большинство мигрантов из границы с Польшей в соседний логистический центр

Четверг, 18 ноября 2021, 17:49

Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей в четверг и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило, что мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы. Они перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле, выдается сменная одежда.

БЕЛТА пишет, что мигранты "оставили границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют".

 

В польском пограничном ведомстве подтвердили, что лагеря мигрантов опустели. "Сегодня логово у пограничного перехода в Брузгах опустело. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Других таких лагерей не было… но в других местах появлялись группы, пытавшиеся пересечь границу. Посмотрим, что будет в последующие часы... В лагере все еще есть люди, но он явно становится пустым", - цитирует спикера польской пограничной службы агентство Reuters.

Беларусь ранее в четверг заявила, что Лукашенко предложил Меркель план урегулирования кризиса, согласно которому ЕС организует гуманитарный коридор для 2000 человек, а Минск отправит домой еще 5000. Немедленной реакции со стороны ЕС на объявление этого плана не последовало.

Ранее в четверг сотни иракцев зарегистрировались в аэропорту Минска для возвращения в Ирак, что стало первым репатриационным рейсом такого рода с августа.

После переговоров Меркель и Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Смотрите также: "Миграционная война" Лукашенко из ЕС: ключевые видео из границы

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Темы: миграцияПольша
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