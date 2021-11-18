У центрі Києва в смітнику знайшли людські рештки

Столичні поліцейські виявили рештки людського тіла в смітнику в Печерському районі столиці.

Джерело: facebook-сторінка поліції Києва

Дослівно: "До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт".

Деталі: Поліцейські вивчають відеозаписи із камер спостереження довкола та встановлюють особу загиблого. Слідчі також шукають імовірних свідків.

Розслідування відкрили за статтею про умисне вбивство.