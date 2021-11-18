У центрі Києва в смітнику знайшли людські рештки
Четвер, 18 листопада 2021, 19:51
Столичні поліцейські виявили рештки людського тіла в смітнику в Печерському районі столиці.
Джерело: facebook-сторінка поліції Києва
Дослівно: "До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт".
Деталі: Поліцейські вивчають відеозаписи із камер спостереження довкола та встановлюють особу загиблого. Слідчі також шукають імовірних свідків.
Розслідування відкрили за статтею про умисне вбивство.
Українська правда