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В центре Киева в мусорном баке найшли человеческие останки

Четверг, 18 ноября 2021, 18:51
В центре Киева в мусорном баке найшли человеческие останки
Место инцидента. Фото: пресс-служба полиции Киева

Столичные полицейские обнаружили останки человеческого тела в мусорном баке в Печерском районе столицы.

Источник: facebook-страница полиции Киева

Дословно: "В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт".

Детали: Полицейские изучают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают личность погибшего. Следователи также ищут вероятных свидетелей.

Расследование было открыто по статье об умышленном убийстве.

Украинская правда

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Темы: криминалполицияКиевубийство
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