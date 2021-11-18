В центре Киева в мусорном баке найшли человеческие останки

Столичные полицейские обнаружили останки человеческого тела в мусорном баке в Печерском районе столицы.

Источник: facebook-страница полиции Киева

Дословно: "В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт".

Детали: Полицейские изучают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают личность погибшего. Следователи также ищут вероятных свидетелей.

Расследование было открыто по статье об умышленном убийстве.