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Українські військові вперше в історії взяли участь у кібернавчаннях під головуванням США

Четвер, 18 листопада 2021, 20:39
Українські військові вперше в історії взяли участь у кібернавчаннях під головуванням США
фото: ukrmilitary

Представники Міністерства оборони й Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вперше в історії беруть участь у кібернавчаннях Cyber Flag 21.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Навчання проводяться 18-19 листопада на онлайн-платформі "Стійке середовище для кібертренувань" (Persistent Cyber Training Environment, PCTE), яка перебуває під операційним управлінням сухопутних військ Збройних сил США та дає змогу організовувати тренування з віддаленим доступом із залученням окремих осіб, груп або місій.

Cyber Flag це ініціатива США зі створення спільноти задля поліпшення можливостей з виявлення, синхронізації й спільного реагування на шкідливі дії в кіберпросторі.

В ОПУ зазначили, що участь у заході є черговим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції нашої держави, закріпленому в Конституції.

До організації та підготовки заходу був залучений Офіс президента та посольства України та США.

Українська правда

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Теми: МінобороникібербезпекаСША
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