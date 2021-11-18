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Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США

Четверг, 18 ноября 2021, 21:39
фото: ukrmilitary

Представители Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины впервые в истории принимают участие в киберучениях Cyber ​​Flag 21.

Источник: Офис президента

Детали: Обучение проводится 18-19 ноября на онлайн-платформе "Стойкая среда для кибертренировок" (Persistent Cyber ​​Training Environment, PCTE), которая находится под операционным управлением сухопутных войск Вооруженных сил США и позволяет организовывать тренировки с удаленным доступом с привлечением отдельных групп или миссий.

Cyber ​​Flag – это инициатива США по созданию сообщества для улучшения возможностей по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на вредные действия в киберпространстве.

В ОПУ отметили, что участие в мероприятии является очередным шагом на пути евроатлантической интеграции нашего государства, закрепленном в Конституции.

К организации и подготовке мероприятия был привлечен офис президента и посольства Украины и США.

Украинская правда
Темы: МинобороныкибербезопасностьСША
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