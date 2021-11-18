Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війська РФ на кордоні: США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії

Четвер, 18 листопада 2021, 20:53

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії, і зараз розбіжностей у позиціях немає. 

Про це Квін сказала на зустрічі з журналістами у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Квін наголосила, що США досі з занепокоєнням спостерігають значне зростання кількості російських військових поблизу кордону України.

"Зараз ми з Україною вже на одній сторінці. Після обміну позиціями розбіжності немає, і ми будемо й надалі обмінюватися інформацією з цього приводу", - зауважила посланниця США.

Вона наголосила, що на додаток до значних військових маневрів нині чути багато провокативних заяв з боку РФ. 

"Йдеться про заяви, які не сумісні з духом співпраці, заяви, які ставлять під сумнів цілісність України. Вони продовжують переводити вину, яка насправді лежить на них, за відсутність прогресу", - сказала Квін.

За словами тимчасової повіреної, на додачу публікація конфіденційного дипломатичного листування додатково підриває довіру до Росії.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Міністр оборони Литви вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: