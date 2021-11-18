Війська РФ на кордоні: США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії, і зараз розбіжностей у позиціях немає.

Про це Квін сказала на зустрічі з журналістами у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Квін наголосила, що США досі з занепокоєнням спостерігають значне зростання кількості російських військових поблизу кордону України.

"Зараз ми з Україною вже на одній сторінці. Після обміну позиціями розбіжності немає, і ми будемо й надалі обмінюватися інформацією з цього приводу", - зауважила посланниця США.

Вона наголосила, що на додаток до значних військових маневрів нині чути багато провокативних заяв з боку РФ.

"Йдеться про заяви, які не сумісні з духом співпраці, заяви, які ставлять під сумнів цілісність України. Вони продовжують переводити вину, яка насправді лежить на них, за відсутність прогресу", - сказала Квін.

За словами тимчасової повіреної, на додачу публікація конфіденційного дипломатичного листування додатково підриває довіру до Росії.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Міністр оборони Литви вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.