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Войска РФ на границе: США согласовали с Украиной оценку угрозы от России

Четверг, 18 ноября 2021, 20:53

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США согласовали с Украиной оценку угрозы от России, и сейчас разногласий в позициях нет.

Об этом Квин сказала на встрече с журналистами в четверг, сообщает "Европейская правда".

Квин подчеркнула, что США до сих пор с беспокойством наблюдают значительный рост числа российских военных вблизи границы Украины.

"Сейчас мы с Украиной уже на одной странице. После обмена позициями разногласий нет, и мы будем и дальше обмениваться информацией по этому поводу", - отметила посланница США.

Она подчеркнула, что в дополнение к значительным военным маневрам сейчас слышно много провокативных заявлений со стороны РФ.

"Речь идет о заявлениях, которые не совместимы с духом сотрудничества, заявлениях, которые ставят под сомнение целостность Украины. Они продолжают переводить вину, которая на самом деле лежит на них, за отсутствие прогресса", - сказала Квин.

По словам временной поверенной, вдобавок публикация конфиденциальной дипломатической переписки дополнительно подрывает доверие к России.

Напомним, министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе 15 ноября заверили главу МИД Дмитрия Кулебу, что Россия столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

Министр обороны Литвы считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС может являться прикрытием для активных действий России против Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

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