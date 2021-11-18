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Резніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ

Четвер, 18 листопада 2021, 21:33
Резніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ
фото: міноборони

Глава Пентагону Ллойд Остін у четвер зустрів у Вашингтоні міністра оборони України Олексія Резнікова та зійшлися на тому, що оцінюють ризики й загрози з боку Росії.

Джерело: Міноборони

Пряма мова Резнікова: "Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Я хотів би обговорити параметри відповіді на них.

Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все — від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч".

Деталі: Резніков повідомив, що один з його пріоритетів на посаді – всебічно розвивати взаємодію з США.

 
фото: укрінформ

Українська правда

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Теми: СШАМіноборони
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