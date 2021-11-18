Резников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг встретил в Вашингтоне министра обороны Украины Алексея Резникова и сошлись на том, что оценивают риски и угрозы со стороны России.

Источник: Минобороны

Прямая речь Резникова: "Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них.

Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все — от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор".

Детали: Резников сообщил, что один из его приоритетов в должности – всесторонне развивать взаимодействие с США.