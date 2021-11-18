Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ

Четверг, 18 ноября 2021, 21:33
Резников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ
фото: минобороны

Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг встретил в Вашингтоне министра обороны Украины Алексея Резникова и сошлись на том, что оценивают риски и угрозы со стороны России.

Источник: Минобороны

Прямая речь Резникова: "Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них.

Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все — от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор".

Детали: Резников сообщил, что один из его приоритетов в должности – всесторонне развивать взаимодействие с США.

 
фото: укрінформ

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: