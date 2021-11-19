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США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори

П'ятниця, 19 листопада 2021, 00:50
США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори
James Gilbert/Getty Images

США оголосили про порушення кримінальної справи проти двох іранців за звинуваченням у запуску кіберкампанії з дезінформації для втручання у президентські вибори в США у 2020 році.

Джерело: Reuters

Деталі: Уточнюється, що Сейєд Мохаммад Хосейн Муса Каземі і Саджад Кашіан звинувачуються в отриманні конфіденційної інформації про голосування в США у змові з іншими з метою посіяти дезінформацію і підірвати впевненість американців у чесності виборів. Хакери намагалися отримати доступ до даних реєстрації виборців з 11 державних веб-сайтів, і в одному випадку їм вдалося завантажити дані з одного державного веб-сайту, який містив інформацію про 100 тисяч зареєстрованих виборців.

Хакери отримали доступ  до комп'ютерної мережі неназваної американської медіакомпанії для поширення хибних заяв про вибори, але їхній змові завадили ФБР та компанії, назви яких у обвинувальному висновку не вказані.

Крім того, хакери відправили повідомлення у Facebook, нібито будучи групою добровольців із вкрай правої групи Proud Boys, республіканським членам Конгресу та учасникам кампанії тодішнього президента Дональда Трампа.

Також, як повідомляється, Мінфін США запровадив санкції проти шести іранців та одного іранського угруповання за спроби вплинути на вибори до США у 2020 році.

Високопоставлені представники правоохоронних органів США заявили журналістам, що у них немає жодних доказів того, що якась хакерська діяльність вплинула на результати виборів.

Передісторія:

  • Підозри США щодо втручання Ірану у президентські вибори 2020 року виникли у жовтні минулого року.
  • За два тижні до виборів у листопаді вищі посадовці розвідки в адміністрації Трампа заявили, що і Росія, і Іран намагалися втрутитися у вибори, і отримали доступ до деяких даних реєстрації виборців у США.

Теми: СШАвибориІран
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