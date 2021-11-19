США обвинили иранцев в киберсговоре для вмешательства в президентские выборы
США объявили о возбуждении уголовного дела против двух иранцев по обвинению в запуске киберкампании по дезинформации для вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.
Источник: Reuters
Детали: Уточняется, что Сейед Мохаммад Хоссейн Муса Каземи и Саджад Кашиан обвиняются в получении конфиденциальной информации о голосовании в США в сговоре с другими с целью посеять дезинформацию и подорвать уверенность американцев в честности выборов. Хакеры пытались получить доступ к данным регистрации избирателей с 11 государственных веб-сайтов, и в одном случае им удалось загрузить данные с одного государственного веб-сайта, содержавшего информацию о 100 тысячах зарегистрированных избирателей.
Хакеры получили доступ к компьютерной сети неназванной американской медиакомпании для распространения ложных заявлений о выборах, но их сговору помешали ФБР и компании, названия которых в обвинительном заключении не указаны.
Кроме того, хакеры отправили сообщения в Facebook, якобы являясь группой добровольцев из крайне правой группы Proud Boys, республиканским членам Конгресса и участникам кампании тогдашнего президента Дональда Трампа.
Также, как сообщается, Минфин США ввел санкции против шести иранцев и одной иранской группировки за попытки повлиять на выборы в США в 2020 году.
Высокопоставленные представители правоохранительных органов США заявили журналистам, что у них нет никаких доказательств того, что какая-либо хакерская деятельность повлияла на результаты выборов.
Предыстория:
- Подозрения США по вмешательству Ирана в президентские выборы 2020 года возникли в октябре прошлого года.
- За две недели до выборов в ноябре высшие должностные лица разведки в администрации Трампа заявили, что и Россия, и Иран пытались вмешаться в выборы и получили доступ к некоторым данным регистрации избирателей в США.