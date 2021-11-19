Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США обвинили иранцев в киберсговоре для вмешательства в президентские выборы

Пятница, 19 ноября 2021, 01:50
James Gilbert/Getty Images

США объявили о возбуждении уголовного дела против двух иранцев по обвинению в запуске киберкампании по дезинформации для вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

Источник: Reuters

Детали: Уточняется, что Сейед Мохаммад Хоссейн Муса Каземи и Саджад Кашиан обвиняются в получении конфиденциальной информации о голосовании в США в сговоре с другими с целью посеять дезинформацию и подорвать уверенность американцев в честности выборов. Хакеры пытались получить доступ к данным регистрации избирателей с 11 государственных веб-сайтов, и в одном случае им удалось загрузить данные с одного государственного веб-сайта, содержавшего информацию о 100 тысячах зарегистрированных избирателей.

Хакеры получили доступ к компьютерной сети неназванной американской медиакомпании для распространения ложных заявлений о выборах, но их сговору помешали ФБР и компании, названия которых в обвинительном заключении не указаны.

Кроме того, хакеры отправили сообщения в Facebook, якобы являясь группой добровольцев из крайне правой группы Proud Boys, республиканским членам Конгресса и участникам кампании тогдашнего президента Дональда Трампа.

Также, как сообщается, Минфин США ввел санкции против шести иранцев и одной иранской группировки за попытки повлиять на выборы в США в 2020 году.

Высокопоставленные представители правоохранительных органов США заявили журналистам, что у них нет никаких доказательств того, что какая-либо хакерская деятельность повлияла на результаты выборов.

Предыстория:

  • Подозрения США по вмешательству Ирана в президентские выборы 2020 года возникли в октябре прошлого года.
  • За две недели до выборов в ноябре высшие должностные лица разведки в администрации Трампа заявили, что и Россия, и Иран пытались вмешаться в выборы и получили доступ к некоторым данным регистрации избирателей в США.

Темы: СШАвиборыИран
powered by lun.ua
Главное сегодня

Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером

Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

фотоКанада и Украина построят космодром

Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок

Бурба назвал лиц, кому, кроме Зеленского, отчитывался по "вагнеровцам"

"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"

Все новости...
США
Резников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко
Последние новости
10:07
Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет
09:45
"Перебивают Вагнергейт": Железняк прокомментировал обвинение в растрате средств "Голоса"
09:15
Данилов обсудил безопасность на границах с министершей обороны Канады
08:55
Еще 311 тысяч украинцев привились против Covid, две трети – второй дозой
08:22
Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером
08:00
Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
07:46
Боевики не пустили патруль ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник
07:15
Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ
06:16
Covid в Европе: Украина и Польша – в тройке лидеров по суточной смертности
05:45
США одобрили бустерные дозы Covid-вакцин для всех взрослых
Все новости...