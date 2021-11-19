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ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX

П'ятниця, 19 листопада 2021, 03:50
ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Індія схвалила експорт до глобальної програми обміну вакцинами COVAX 10 млн доз вакцини AstraZeneca-Covishield, виробленої Індійським інститутом сироватки (SII).

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Постачання розпочнеться наступного місяця.

Минулого місяця виконавчий директор SII - Адар Пунавалла - повідомив Reuters, що його компанія очікує експортувати 20-30 млн доз Covishield для COVAX у листопаді та стільки ж у грудні, а з січня будуть набагато більші обсяги, коли власні потреби Індії майже повністю задовольняться.

Одне з джерел сказало, що уряд спочатку хотів переконатися, що має достатньо доз, щоб повністю вакцинувати майже всі 944 млн дорослих людей в Індії, ймовірно, до січня. 81% дорослого населення в Індії має одну дозу, дві дози - 41%. Джерела повідомили, що уряд не мав планів дозволяти своїм громадянам робити бустерні, додаткові, щеплення.

Нагадаємо:

  • Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.
  • Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. 

Теми: Індіявакцинація


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