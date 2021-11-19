Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX

П'ятниця, 19 листопада 2021, 02:50
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX
ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Індія схвалила експорт до глобальної програми обміну вакцинами COVAX 10 млн доз вакцини AstraZeneca-Covishield, виробленої Індійським інститутом сироватки (SII).

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Постачання розпочнеться наступного місяця.

Минулого місяця виконавчий директор SII - Адар Пунавалла - повідомив Reuters, що його компанія очікує експортувати 20-30 млн доз Covishield для COVAX у листопаді та стільки ж у грудні, а з січня будуть набагато більші обсяги, коли власні потреби Індії майже повністю задовольняться.

Одне з джерел сказало, що уряд спочатку хотів переконатися, що має достатньо доз, щоб повністю вакцинувати майже всі 944 млн дорослих людей в Індії, ймовірно, до січня. 81% дорослого населення в Індії має одну дозу, дві дози - 41%. Джерела повідомили, що уряд не мав планів дозволяти своїм громадянам робити бустерні, додаткові, щеплення.

Нагадаємо:

  • Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.
  • Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіявакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Індія
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Спека в Індії забрала життя майже 100 людей
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: