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СМИ: Индия разрешила экспорт вакцин для COVAX

Пятница, 19 ноября 2021, 03:50
ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Индия одобрила экспорт в глобальную программу обмена вакцинами COVAX 10 млн доз вакцины AstraZeneca-Covishield, произведенной Индийским институтом сыворотки (SII).

Источник: источники Reuters

Детали: Поставка начнется в следующем месяце.

В прошлом месяце исполнительный директор SII – Адар Пунавалла – сообщил Reuters, что его компания ожидает экспортировать 20-30 млн доз Covishield для COVAX в ноябре и столько же в декабре, а с января будут гораздо большие объемы, когда собственные потребности Индии почти полностью удовлетворятся.

Один из источников сказал, что правительство сначала хотело убедиться, что есть достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать почти все 944 млн взрослых в Индии, вероятно, до января. 81% взрослого населения в Индии имеет одну дозу, две дозы – 41%. Источники сообщили, что у правительства не было планов разрешать своим гражданам делать бустерные, дополнительные, прививки.

Напомним:

  • Ожидалось, что Индия – крупнейший в мире производитель вакцин – станет ключевым поставщиком для мира и инициативы COVAX при поддержке ООН.
  • Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, чтобы вакцинировать собственное население.

Темы: Индиявакцинация
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