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На базі збройних сил Канади стався вибух

П'ятниця, 19 листопада 2021, 04:49
На базі збройних сил Канади стався вибух
vancouverisland.ctvnews.ca

На базі канадських збройних сил Комокс стався вибух -  10 людей отримали поранення.

Джерело: CBC, представник бази капітана Бред  Літтл, виконувач обов'язків командира крила підполковник Майк Джульєт

Деталі: Військові назвали вибух "значним". Він стався у житловій будівлі, яка знаходилася на ремонті, "на деякій відстані" від місця, де знаходяться літаки бази, і не було жодної шкоди ні літакам, ні об'єктам аеродрому.

Шість пацієнтів пройшли лікування в медсанчастині військової бази, ще троє були госпіталізовані у стабільному стані. Один пацієнт - у тяжкому стані.

Військові офіційні особи поки не кажуть, що спричинило вибух.

Теми: Канадавибух
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