На базе вооруженных сил Канады произошел взрыв

На базе канадских вооруженных сил Комокс произошел взрыв – 10 человек получили ранения.

Источник: CBC, представитель базы капитана Брэд Литтл, исполняющий обязанности командира крыла подполковник Майк Джульетт

Детали: Военные назвали взрыв "значительным". Он произошел в находившемся на ремонте жилом здании, "на некотором расстоянии" от места, где находятся самолеты базы, и не было никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.

Шесть пациентов прошли лечение в медсанчасти военной базы, еще трое были госпитализированы в стабильном состоянии. Один пациент – в тяжелом состоянии.

Военные официальные лица пока не говорят, что вызвало взрыв.