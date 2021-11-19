На базе вооруженных сил Канады произошел взрыв
Пятница, 19 ноября 2021, 05:49
На базе канадских вооруженных сил Комокс произошел взрыв – 10 человек получили ранения.
Источник: CBC, представитель базы капитана Брэд Литтл, исполняющий обязанности командира крыла подполковник Майк Джульетт
Детали: Военные назвали взрыв "значительным". Он произошел в находившемся на ремонте жилом здании, "на некотором расстоянии" от места, где находятся самолеты базы, и не было никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.
Шесть пациентов прошли лечение в медсанчасти военной базы, еще трое были госпитализированы в стабильном состоянии. Один пациент – в тяжелом состоянии.
Военные официальные лица пока не говорят, что вызвало взрыв.