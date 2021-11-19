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На базе вооруженных сил Канады произошел взрыв

Пятница, 19 ноября 2021, 05:49
vancouverisland.ctvnews.ca

На базе канадских вооруженных сил Комокс произошел взрыв – 10 человек получили ранения.

Источник: CBC, представитель базы капитана Брэд Литтл, исполняющий обязанности командира крыла подполковник Майк Джульетт

Детали: Военные назвали взрыв "значительным". Он произошел в находившемся на ремонте жилом здании, "на некотором расстоянии" от места, где находятся самолеты базы, и не было никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.

Шесть пациентов прошли лечение в медсанчасти военной базы, еще трое были госпитализированы в стабильном состоянии. Один пациент – в тяжелом состоянии.

Военные официальные лица пока не говорят, что вызвало взрыв.

Темы: Канадавзрыв
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