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Майже 9,5 млн українців щеплені проти Covid повністю, зроблено 22 млн щеплень

П'ятниця, 19 листопада 2021, 07:50

В Україні з 24 лютого зробили 22 105 972 щеплення проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19, повністю вакциновані 9 448 782 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Понад 22 млн щеплень від Covid-19 зроблено від початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 18  листопада 294 320 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 22 105 972 щеплень, щеплено 12 657 192 людини.

Із них отримали одну дозу вакцини отримали 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини.

Українці щеплені такими вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer) – 5 324 177;
  • Coronavac – 4 129 066;
  • Moderna – 1 153 137;
  • AstraZeneca – 1 542 945;
  • CoviShield (аналог AstraZeneca) – 487 187;
  • Janssen – 20 680.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусепідеміямедицина
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