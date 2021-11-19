Майже 9,5 млн українців щеплені проти Covid повністю, зроблено 22 млн щеплень

В Україні з 24 лютого зробили 22 105 972 щеплення проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19, повністю вакциновані 9 448 782 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 22 млн щеплень від Covid-19 зроблено від початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 18 листопада 294 320 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 22 105 972 щеплень, щеплено 12 657 192 людини.

Із них отримали одну дозу вакцини отримали 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини.

Українці щеплені такими вакцинами: