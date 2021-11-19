Почти 9,5 млн украинцев привиты против Covid полностью, сделано 22 млн прививок

В Украине с 24 февраля сделали 22 105 972 прививки против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19, полностью вакцинированы 9 448 782 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 22 млн прививок от Covid-19 сделано с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 18 ноября 294 320 человек были вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 22 105 972 прививки, привито 12 657 192 человека.

Из них получили одну дозу вакцины 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека.

Украинцы привитытакими вакцинами: