Почти 9,5 млн украинцев привиты против Covid полностью, сделано 22 млн прививок
Пятница, 19 ноября 2021, 07:50
В Украине с 24 февраля сделали 22 105 972 прививки против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19, полностью вакцинированы 9 448 782 человека.
Источник: Министерство здравоохранения
Дословно Минздрав: "Более 22 млн прививок от Covid-19 сделано с начала вакцинальной кампании в Украине.
За сутки 18 ноября 294 320 человек были вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека".
Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 22 105 972 прививки, привито 12 657 192 человека.
Из них получили одну дозу вакцины 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека.
Украинцы привитытакими вакцинами:
- Comirnaty (Pfizer) – 5 324 177;
- Coronavac – 4 129 066;
- Moderna – 1 153 137;
- AstraZeneca – 1 542 945;
- CoviShield (аналог AstraZeneca) – 487 187;
- Janssen – 20 680.