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Почти 9,5 млн украинцев привиты против Covid полностью, сделано 22 млн прививок

Пятница, 19 ноября 2021, 08:50

В Украине с 24 февраля сделали 22 105 972 прививки против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19, полностью вакцинированы 9 448 782 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 22 млн прививок от Covid-19 сделано с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 18 ноября 294 320 человек были вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 22 105 972 прививки, привито 12 657 192 человека.

Из них получили одну дозу вакцины 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека.

Украинцы привитытакими вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer) – 5 324 177;
  • Coronavac – 4 129 066;
  • Moderna – 1 153 137;
  • AstraZeneca – 1 542 945;
  • CoviShield (аналог AstraZeneca) – 487 187;
  • Janssen – 20 680.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемиямедицина
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