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Рада відклала розгляд проєкту про локалізацію, що загрожує відносинам із ЄС

П'ятниця, 19 листопада 2021, 08:01

Законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, відомий також як "законопроєкт про локалізацію", прибрали з порядку денного Верховної Ради України на 19 листопада.

Про це свідчить актуальний порядок денний на п’ятницю, пише "Європейська правда".

Проєкт вже схвалений у першому читанні і за нього мали голосувати вдруге за процедурою швидкого ухвалення – після більше року паузи через резонанс щодо можливих наслідків його прийняття для відносин України з ЄС, передусім через суперечність Угоді про асоціацію.  

Торік, після схвалення суперечливого проєкту в першому читанні, ЄС відреагував на нього категорично негативно. Невдовзі у Брюсселі отримали запевнення від української влади у тому, що документ не будуть ухвалювати. 

Втім, тепер влада несподівано повернулася до питання локалізації. 

Версія до другого читання, опублікована на сайті Верховної Ради, у разі ухвалення здатна підірвати відносини України із ЄС. Однак спецпроцедура, за якою планують ухвалювати закон, дає шанс внести до нього зміни. 

Знати більше За крок до конфлікту з ЄС: як Київ може відмовитися від порушення Угоди про асоціацію.

Теми: Верховна РадазаконодавствоЄС
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