Керівник "Авіаліній Антонова" не задекларував готель в окупованому Криму – "Схеми"

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму. При цьому у 2020-му році його право власності на цей об’єкт було зареєстровано за російськими законодавством.

Джерело: "Схеми" – проєкт Радіо Свобода та UA:Перший.

Деталі: Нерухомість, якою володіє Харченко, – готель Villa Rosa, розташований у селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря.

Його площа – 510 квадратних метрів. Про це свідчать дані з українського реєстру прав на нерухоме майно.

У своїй майновій декларації за 2020 рік керівник АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко не зазначив, що має у власності готель в окупованому Криму.

Власником цього майна Харченко став у 2008 році, проте, від початку роботи директором АТП ДП "Антонов" у 2018 році Харченко цієї нерухомості не вказував.

"Схеми" звернулися до Харченка з проханням про коментар. Він заперечив, що є власником цього майна, і порадив звернутися до НАЗК.

Він також відмовився коментувати актуальні документи, які журналісти офіційно отримали у реєстрі нерухомості України, з яких випливає, що власником цього майна є саме він.

Окрім того, "Схеми" взяли витяг на цей об’єкт з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ.

Виявилось, що право власності на нерухомість у Коктебелі була перереєстрована на Харченка вже за російськими законами. Це сталося у листопаді 2020 року, коли Харченко вже був на посаді керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов".

Цю інформацію він також відмовився пояснити, та попросив знімальну групу "Схем" залишити його кабінет.

Влітку цього року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації Харченка, яку завершило у вересні.

За її результатами, НАЗК знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму у понад 1 мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність у декларації Харченка майна в окупованому Криму і звернулися до нього за роз’ясненням.

Харченко заявив НАЗК, що з початку поточного року нерухомість у Криму йому вже не належить.

"Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в нашій країні, а також з метою уникнення негативних наслідків, можливих переслідувань мене та членів моєї сім’ї, мною прийнято рішення про відчуження цього майна. Ці об’єкти було відчужено на початку 2021 року, однак до копій правочинів відчуження я не маю доступу", – повідомив Харченко НАЗК.

У Нацагентстві помітили в діях директора "Авіаліній Антонова" ознаки "недостовірного декларування" і передали цю інформацію в Національну поліцію.