Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник "Авіаліній Антонова" не задекларував готель в окупованому Криму – "Схеми"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 08:55
Керівник Авіаліній Антонова не задекларував готель в окупованому Криму – Схеми
Харченко й готель у Криму, Радіо Свобода

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму. При цьому у 2020-му році його право власності на цей об’єкт було зареєстровано за російськими законодавством. 

Джерело: "Схеми" – проєкт Радіо Свобода та UA:Перший.

Деталі: Нерухомість, якою володіє Харченко, – готель Villa Rosa, розташований у селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря.

Його площа – 510 квадратних метрів. Про це свідчать дані з українського реєстру прав на нерухоме майно.

У своїй майновій декларації за 2020 рік керівник АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко не зазначив, що має у власності готель в окупованому Криму.

Власником цього майна Харченко став у 2008 році, проте, від початку роботи директором АТП ДП "Антонов" у 2018 році Харченко цієї нерухомості не вказував.

 

"Схеми" звернулися до Харченка з проханням про коментар. Він заперечив, що є власником цього майна, і порадив звернутися до НАЗК. 

Він також відмовився коментувати актуальні документи, які журналісти офіційно отримали у реєстрі нерухомості України, з яких випливає, що власником цього майна є саме він.

 
Джерело: "Схеми"

Окрім того, "Схеми" взяли витяг на цей об’єкт з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ. 

Виявилось, що право власності на нерухомість у Коктебелі була перереєстрована на Харченка вже за російськими законами. Це сталося у листопаді 2020 року, коли Харченко вже був на посаді керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов". 

 
Джерело: "Схеми"

Цю інформацію він також відмовився пояснити, та попросив знімальну групу "Схем" залишити його кабінет.

Влітку цього року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації Харченка, яку завершило у вересні. 

За її результатами, НАЗК знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму у понад 1 мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність у декларації Харченка майна в окупованому Криму і звернулися до нього за роз’ясненням.

Харченко заявив НАЗК, що з початку поточного року нерухомість у Криму йому вже не належить

"Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в нашій країні, а також з метою уникнення негативних наслідків, можливих переслідувань мене та членів моєї сім’ї, мною прийнято рішення про відчуження цього майна. Ці об’єкти було відчужено на початку 2021 року, однак до копій правочинів відчуження я не маю доступу", – повідомив Харченко НАЗК.

У Нацагентстві помітили в діях директора "Авіаліній Антонова" ознаки "недостовірного декларування" і передали цю інформацію в Національну поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїКримНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: