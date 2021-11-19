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Руководитель "Авиалиний Антонова" не задекларировал отель в оккупированном Крыму – "Схемы"

Пятница, 19 ноября 2021, 08:55
Руководитель Авиалиний Антонова не задекларировал отель в оккупированном Крыму – Схемы
Харченко и отель в Крыму, Радио Свобода

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. При этом в 2020 году его право собственности на этот объект было зарегистрировано по российскому законодательству.

Источник: "Схемы" – проект Радио Свобода и UA: Первый.

Детали: Недвижимость, которой владеет Харченко, – отель Villa Rosa, расположенный в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря.

Его площадь – 510 квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные из украинского реестра прав на недвижимое имущество.

В своей имущественной декларации за 2020 год руководитель АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко не указал, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму.

Собственником этого имущества Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП "Антонов" в 2018 году Харченко этой недвижимости не указывал.

 

"Схемы" обратились к Харченко с просьбой о комментарии. Он отрицал, что является собственником этого имущества, и посоветовал обратиться в НАПК.

Он также отказался комментировать актуальные документы, которые журналисты официально получили в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества является именно он.

 
Источник: "Схемы"

Кроме того, "Схемы" взяли выписку на этот объект из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ.

Оказалось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов".

 
Источник "Схемы"

Эту информацию он также отказался объяснить и попросил съемочную группу "Схем" покинуть его кабинет.

Летом этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку декларации Харченко, которую завершило в сентябре.

По ее результатам, НАПК нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 миллиона гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.

Харченко заявил НАПК, что с начала текущего года недвижимость в Крыму ему уже не принадлежит.

"Учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране, а также во избежание негативных последствий, возможных преследований меня и членов моей семьи, мною принято решение об отчуждении этого имущества. Эти объекты были отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа", – сообщил Харченко НАПК.

В Нацагентстве узрели в действиях директора "Авиалиний Антонова" признаки "недостоверного декларирования" и передали эту информацию в Национальную полицию.

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Темы: декларацииКрымНАПК
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