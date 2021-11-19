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Президент Болгарії: Крим російський, санкції – неефективні

П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:04
Президент Болгарії: Крим російський, санкції – неефективні
фото: getty images Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС. 

Про це він заявив на дебатах у четвер зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначає болгарська служба "Радіо Свобода", питання Росії розділило обох кандидатів.

Під час дебатів Герджиков назвав Крим українською територією не залежно від того, який прапор над ним майоріє. Він сказав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму та питання прав людини в Росії.

Натомість чинний президент  Румен Радев заявив, що санкції проти Росії неефективні. 

"Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", – цитує Радева видання Web Cafe.

На уточнювальне запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів: "Він зараз російський".

Також Радев зазначив, що "Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом". За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому найголовніше – шукати діалог з Москвою.

Герджиков зі свого боку зазначив, що відносини з Росією мають бути прагматичними, спрямовані на обмін інвестиціями та спільні економічні ініціативи.

У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков - 22,83%.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримБолгаріясанкції
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