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Президент Болгарии: Крым – российский, санкции – неэффективны

Пятница, 19 ноября 2021, 10:04
Президент Болгарии: Крым – российский, санкции – неэффективны
фото: getty images Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

Об этом он заявил на дебатах в четверг со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает болгарская служба "Радио Свободы", вопрос России разделил кандидатов.

Во время дебатов Герджиков назвал Крым украинской территорией независимо от того, какой флаг над ним развевается. Он сказал, что санкции против России нельзя отменять, пока не будут решены вопросы Крыма и прав человека в России.

В то же время действующий президент Румен Радев заявил, что санкции против России неэффективны.

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – цитирует Радева издание Web Cafe.

На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский".

Также Радев отметил, что Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому самое главное – искать диалог с Москвой.

Герджиков со своей стороны отметил, что отношения с Россией должны быть прагматичными, направленными на обмен инвестициями и совместными экономическими инициативами.

В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%.

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Темы: КрымБолгариясанкции
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