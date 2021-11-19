Опитування виявило найпопулярніший мессенджер в Україні

Найпопулярнішим засобом для комунікацій серед українців є Viber, на другому місці мессенджер Фейсбуку, а далі - Телеграм та WhatsApp.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 10-15 вересня

Дослівно: "Найбільш поширеним засобом для комунікацій є Viber, яким користується 73,6% опитаних. Другим за популярністю є мессенджер Фейсбуку – 42,7%.

На третьому-четвертому місцях знаходяться Телеграм (використовують 31,6% опитаних) та WhatsApp (25,3%).

Деталі: Менш за всіх користується популярністю канал обміну повідомленнями - Сігнал, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.

Водночас, майже третина українців (18,7%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків".

Відзначається, що у розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій.

Опитування провів КМІС 10-15 вересня 2021 року серед 2002 респондентів віком від 18 років на території України, крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Метод опитування телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.