Опрос выявил самый популярный мессенджер в Украине

Самым популярным средством для коммуникаций среди украинцев является Viber, на втором месте мессенджер Фейсбука, а дальше – Телеграмм и WhatsApp.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 10-15 сентября

Дословно: "Самым распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуется 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Фейсбука – 42,7%.

На третьем-четвертом местах находятся Телеграмм (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%)".

Детали: Наименее популярен канал обмена сообщениями - Сигнал, возможности которого для таких целей использует только 3,8% опрошенных.

В то же время почти треть украинцев (18,7%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Отмечается, что в разрезе возрастов Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий.

Опрос провел КМИС 10-15 сентября 2021 года среди 2002 респондентов в возрасте от 18 лет на территории Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Метод опроса телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.