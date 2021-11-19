СБУ викрила військового, який збирав секретні дані щодо ракетних арсеналів України

СБУ заявляє, що контррозвідка запобігла можливій передачі таємних оборонних відомостей представникам російських спецслужб: викрито військовослужбовця.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: В ході оперативних дій силовики викрили одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця вилучено ноутбук та флешку, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни, зазначають в СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.