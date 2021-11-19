Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ викрила військового, який збирав секретні дані щодо ракетних арсеналів України

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:47
фото СБУ

СБУ заявляє, що контррозвідка запобігла можливій передачі таємних оборонних відомостей представникам російських спецслужб: викрито військовослужбовця.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: В ході оперативних дій силовики викрили одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця вилучено ноутбук та флешку, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни, зазначають в СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами

Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах

фото, відео, оновленоМітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

фото, доповнено"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини
Керівника однієї із шахт "Волиньвугілля" викрили на фінансуванні бойовиків ОРЛО
Рекетири на Херсонщині спочатку побили фермера, а тоді вимагали мільйон - СБУ
Останні новини
22:44
Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами
22:11
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
21:30
Спікеру польського Сенату надіслали посилку з вибухівкою
20:48
Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах
20:37
Новини економіки: незаконне призначення в магістральних газопроводах, імпорт з Білорусі
20:16
доповненоУ поліції прокоментували "непорозуміння" біля ОП
19:37
Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу
19:20
У Британії виключають обов’язкову вакцинацію від Covid для всього населення
18:57
фото, відео, оновленоМітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента
18:47
Голова держагентсва: Жоден сегмент економіки не має й середньої енергоефективності
Усі новини...