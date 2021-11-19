Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ изобличила военного, который собирал секретные данные о ракетных арсеналах Украины

Пятница, 19 ноября 2021, 11:47
фото СБУ

СБУ заявляет, что контрразведка предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям российских спецслужб: изобличен военнослужащий.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: В ходе оперативных действий силовики разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, скрыто собиравшего секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъяли ноутбук и флешку, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны, отмечают в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения и избрании судом меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента

фото, дополнено"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

В Киеве школьники и студенты возвращаются к обычному обучению

Все новости...
СБУ
СБУ задержала агента спецслужб РФ: собирал данные о военных объектах Харьковщины
Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании боевиков ОРЛО
Рекетиры на Херсонщине сначала избили фермера, а потом требовали миллион - СБУ
Последние новости
22:44
Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям
22:11
Глава BioNTech: вероятно, вакцинироваться против Covid нужно будет ежегодно
21:30
Спикеру польского Сената прислали посылку со взрывчаткой
20:48
Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах
20:37
Новости экономики: незаконное назначение в магистральных газопроводах, импорт из Беларуси
20:16
дополненоВ полиции прокомментировали "недоразумение" возле ОП
19:37
Путин говорит, что прошел ревакцинацию от коронавируса
19:20
В Британии исключают обязательную вакцинацию от Covid для всего населения
18:57
фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента
18:47
Глава госагентства: Ни один сегмент экономики не имеет и средней энергоэффективности
Все новости...