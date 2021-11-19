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СБУ изобличила военного, который собирал секретные данные о ракетных арсеналах Украины

Пятница, 19 ноября 2021, 10:47
СБУ изобличила военного, который собирал секретные данные о ракетных арсеналах Украины
фото СБУ

СБУ заявляет, что контрразведка предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям российских спецслужб: изобличен военнослужащий.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: В ходе оперативных действий силовики разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, скрыто собиравшего секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъяли ноутбук и флешку, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны, отмечают в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения и избрании судом меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУ
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