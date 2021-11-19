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Євросоюз планує зняти санкції з міністра часів Януковича – ЗМІ

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:09
фото: КМУ

Євросоюз наступного тижня планує виключити зі свого санкційного списку міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України", - зазначив журналіст у своєму Twitter.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку ЄС, запровадженому у 2014 році проти Віктора Януковича та його оточення, нині залишилося всього сім осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович, додав журналіст.

ЄС вже зняв санкції у тому числі з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: КлименкосанкціїЄС


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