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Евросоюз планирует снять санкции с министра времен Януковича – СМИ

Пятница, 19 ноября 2021, 12:09
фото: КМУ

Евросоюз на следующей неделе планирует исключить из своего санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", - отметил журналист в своем Twitter.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке ЕС, введенном в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения, в настоящее время осталось всего семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович, добавил журналист.

ЕС уже снял санкции в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: КлименкосанкцииЕС
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