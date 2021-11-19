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Чиновники закупили вакцину від неіснуючої епідемії ящуру: збитки 30 мільйонів

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:17
фото СБУ

Колишньому голові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомили про підозру через 30 мільйонів гривень збитків на закупівлях вакцини від ящура.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, СБУ

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів змовилися з представниками приватного товариства (біофабрика), яке займається поставками вакцин, розробили та реалізували протиправну схему з закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Ділки завозили несертифіковані ветеринарні препарати на митну територію нашої країни в обхід встановлених процедур імпорту відповідних товарів.

Пряма мова Максимець: "Договір про закупку несертифікованої вакцини був підписаний у жовтні 2019 році, попри те, що у квітні того ж року Україна підтвердила свій статус країни, вільної від ящуру без вакцинації як на національному рівні, так і у питаннях здійснення міжнародної торгівлі.

Закупка не зареєстрованої вакцини призвела до збитків у майже 30 мільйонів гривень. А оскільки вона так і не була використана, наразі ще потрібні додаткові кошти для її утилізації".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Також у межах провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

Українська правда
Теми: прокуратура


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