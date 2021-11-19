Чиновники закупили вакцину от несуществующей эпидемии ящура: ущерб 30 миллионов

Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ

Детали: Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями частного общества (биофабрика), занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Дельцы завозили несертифицированные ветеринарные препараты на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

Прямая речь Максимец: "Договор о закупке несертифицированной вакцины был подписан в октябре 2019 года, несмотря на то, что в апреле того же года Украина подтвердила свой статус страны, свободной от ящура без вакцинации как на национальном уровне, так и в вопросах осуществления международной торговли.

Закупка не зарегистрированной вакцины привела к убыткам почти в 30 миллионов гривен. А поскольку она так и не была использована, сейчас еще нужны дополнительные средства для ее утилизации".

Детали: В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому предупредительному меру.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.