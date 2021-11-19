Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники закупили вакцину от несуществующей эпидемии ящура: ущерб 30 миллионов

Пятница, 19 ноября 2021, 11:17
Чиновники закупили вакцину от несуществующей эпидемии ящура: ущерб 30 миллионов
фото СБУ

Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ

Детали: Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями частного общества (биофабрика), занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Дельцы завозили несертифицированные ветеринарные препараты на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

Прямая речь Максимец: "Договор о закупке несертифицированной вакцины был подписан в октябре 2019 года, несмотря на то, что в апреле того же года Украина подтвердила свой статус страны, свободной от ящура без вакцинации как на национальном уровне, так и в вопросах осуществления международной торговли.

Закупка не зарегистрированной вакцины привела к убыткам почти в 30 миллионов гривен. А поскольку она так и не была использована, сейчас еще нужны дополнительные средства для ее утилизации".

Детали: В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому предупредительному меру.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

Украинская правда
Темы: прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
прокуратура
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: