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В окупованому Криму новий максимум хворих на Covid, в ОРДЛО – ще більше

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:17
В окупованому Криму новий максимум хворих на Covid, в ОРДЛО – ще більше
Фото Крыминформ

Окупанти повідомляють, що за добу 18 листопада в окупованому Росією Криму зафіксували 884 випадки інфікування коронавірусом, в ОРДО – 999 випадків, в ОРЛО – 68 випадків захворювання на Covid-19.

Джерело: "Крыминформ", Telegram "Минздрав ДНР", "Луганский информационный центр"

Деталі: В окупованому Криму зафіксували 884 випадки коронавірусу – це максимум із початку пандемії. За останню добу на півострові помер 21 пацієнт із коронавірусом, одужала – 881 особа.

На окупованій частині Донеччини, тобто в окремих районах Донецької області (ОРДО), у четвер виявлено 999 випадків захворювання на Covid-19.

При цьому зафіксовано 104 випадки пневмоній, госпіталізували 60 осіб, киснева підтримка знадобилася 39 пацієнтам.

Всього на лікуванні в ОРДО перебувають 2 293 пацієнти з пневмоніями, з них 1 419 на кисневій підтримці.

Про летальні випадки за добу нічого не сказано.

В окремих районах Луганської області (ОРЛО) за цю добу зафіксували 68 нових випадків Covid-19, а також 18 летальних випадків.

Із початку пандемії в Криму зафіксували 112 132 випадки коронавірусу, одужали 99 812 осіб, померли 3 352 особи.

В ОРДО всього заразилося 101 213 осіб, виписалися 76 126 осіб, померли 7 734 пацієнти.

В ОРЛО, за офіційною статистикою, з березня 2020 року захворіли лише 20 248 осіб, одужали 16 177 осіб, померли 2 808 пацієнтів.

Олена Рощенко, УП
Теми: КримОРДЛОепідеміяCovid-2019коронавірус
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