Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированном Крыму новый максимум больных Covid, в ОРДЛО – еще больше

Пятница, 19 ноября 2021, 12:17
Фото Крыминформ

Оккупанты сообщают, что за сутки 18 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 884 случая инфицирования коронавирусом, в ОРДО – 999 случаев, в ОРЛО – 68 случаев заболевания Covid-19.  

Источник "Крыминформ", Telegram "Минздрав ДНР", "Луганский информационный центр"

Детали: В оккупированном Крыму зафиксировали 884 случая коронавируса – это максимум с начала пандемии. За последние сутки на полуострове умер 21 пациент с коронавирусом, выздоровел – 881 человек.

На оккупированной части Донетчины, то есть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), в четверг выявлено 999 случаев заболевания Covid-19.

При этом зафиксировано 104 случая пневмоний, госпитализировали 60 человек, кислородная поддержка понадобилась 39 пациентам. 

Всего на лечении в ОРДО находятся 2 293 пациентов с пневмониями, из них 1419  на кислородной поддержке. 

О летальных случаях за сутки ничего не сказано.

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) за эти сутки зафиксировали 68 новых случаев Covid-19, а также 18 летальніх случаев

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 112 132 случая коронавируса, выздоровели 99 812 человек, скончались 3 352 человека.

В ОРДО всего заразились 101 213 человек, выписались 76 126 человек, умерли 7 734 пациента. 

В ОРЛО, по официальной статистике, с марта 2020 года заболели всего 20 248 человек, выздоровели 16 177 человек, умерли 2 808 пациентов.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрымОРДЛОэпидемияCovid-2019коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям

Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента

фото, дополнено"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

Все новости...
Крым
Президент Болгарии: Крым – российский, санкции – неэффективны
Руководитель "Авиалиний Антонова" не задекларировал отель в оккупированном Крыму – "Схемы"
В оккупированном Крыму – максимумы по новым случаям Covid и смертям
Последние новости
23:28
В Беларуси сообщили о госпитализации около 100 мигрантов, в том числе с Covid
22:44
Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям
22:11
Глава BioNTech: вероятно, вакцинироваться против Covid нужно будет ежегодно
21:30
Спикеру польского Сената прислали посылку со взрывчаткой
20:48
Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах
20:37
Новости экономики: незаконное назначение в магистральных газопроводах, импорт из Беларуси
20:16
дополненоВ полиции прокомментировали "недоразумение" возле ОП
19:37
Путин говорит, что прошел ревакцинацию от коронавируса
19:20
В Британии исключают обязательную вакцинацию от Covid для всего населения
18:57
фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента
Все новости...