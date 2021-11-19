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В оккупированном Крыму новый максимум больных Covid, в ОРДЛО – еще больше

Пятница, 19 ноября 2021, 11:17
В оккупированном Крыму новый максимум больных Covid, в ОРДЛО – еще больше
Фото Крыминформ

Оккупанты сообщают, что за сутки 18 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 884 случая инфицирования коронавирусом, в ОРДО – 999 случаев, в ОРЛО – 68 случаев заболевания Covid-19.  

Источник "Крыминформ", Telegram "Минздрав ДНР", "Луганский информационный центр"

Детали: В оккупированном Крыму зафиксировали 884 случая коронавируса – это максимум с начала пандемии. За последние сутки на полуострове умер 21 пациент с коронавирусом, выздоровел – 881 человек.

На оккупированной части Донетчины, то есть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), в четверг выявлено 999 случаев заболевания Covid-19.

При этом зафиксировано 104 случая пневмоний, госпитализировали 60 человек, кислородная поддержка понадобилась 39 пациентам. 

Всего на лечении в ОРДО находятся 2 293 пациентов с пневмониями, из них 1419  на кислородной поддержке. 

О летальных случаях за сутки ничего не сказано.

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) за эти сутки зафиксировали 68 новых случаев Covid-19, а также 18 летальніх случаев

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 112 132 случая коронавируса, выздоровели 99 812 человек, скончались 3 352 человека.

В ОРДО всего заразились 101 213 человек, выписались 76 126 человек, умерли 7 734 пациента. 

В ОРЛО, по официальной статистике, с марта 2020 года заболели всего 20 248 человек, выздоровели 16 177 человек, умерли 2 808 пациентов.

Алена Рощенко, УП

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Темы: КрымОРДЛОэпидемияCovid-2019коронавирус
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