В оккупированном Крыму новый максимум больных Covid, в ОРДЛО – еще больше

Оккупанты сообщают, что за сутки 18 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 884 случая инфицирования коронавирусом, в ОРДО – 999 случаев, в ОРЛО – 68 случаев заболевания Covid-19.

Источник "Крыминформ", Telegram "Минздрав ДНР", "Луганский информационный центр"

Детали: В оккупированном Крыму зафиксировали 884 случая коронавируса – это максимум с начала пандемии. За последние сутки на полуострове умер 21 пациент с коронавирусом, выздоровел – 881 человек.

На оккупированной части Донетчины, то есть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), в четверг выявлено 999 случаев заболевания Covid-19.

При этом зафиксировано 104 случая пневмоний, госпитализировали 60 человек, кислородная поддержка понадобилась 39 пациентам.

Всего на лечении в ОРДО находятся 2 293 пациентов с пневмониями, из них 1419 на кислородной поддержке.

О летальных случаях за сутки ничего не сказано.

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) за эти сутки зафиксировали 68 новых случаев Covid-19, а также 18 летальніх случаев.

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 112 132 случая коронавируса, выздоровели 99 812 человек, скончались 3 352 человека.

В ОРДО всего заразились 101 213 человек, выписались 76 126 человек, умерли 7 734 пациента.

В ОРЛО, по официальной статистике, с марта 2020 года заболели всего 20 248 человек, выздоровели 16 177 человек, умерли 2 808 пациентов.