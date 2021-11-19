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В Україні трохи потеплішає, місцями пройде дощ зі снігом

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:24
В Україні трохи потеплішає, місцями пройде дощ зі снігом
Фото pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується незначне потепління, місцями дощ, сніг та поривчастий вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі в Україні, вдень у центральних, південних та східних областях невеликий дощ (вночі у Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди з мокрим снігом).

Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях місцями 0-2° морозу, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

У Києві 20 листопада вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень близько +10°, пориви вітру 15-20 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 20 листопада найвища температура вдень (+14,2°) була у 1926, 1963 роках, найнижча вночі (-16,6°) у 1993 році.

21 листопада в Україні без істотних опадів, лише вдень у Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ із мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, місцями у центральних та східних областях близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні до +14°.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю без істотних опадів, вночі 4-6° тепла; вдень +9-11°, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Теми: погода
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