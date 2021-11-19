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В Украине немного потеплеет, местами пройдет дождь со снегом

Пятница, 19 ноября 2021, 11:24
В Украине немного потеплеет, местами пройдет дождь со снегом
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью в Украине, днем в центральных, южных и восточных областях небольшой дождь (ночью в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны кое-где с мокрым снегом).

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях местами 0-2° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве 20 ноября ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем около +10°, порывы ветра 15-20 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 ноября самая высокая температура днем (+14,2°) была в 1926, 1963 годах, самая низкая ночью (-16,6°) в 1993 году.

21 ноября в Украине без существенных осадков, лишь днем в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, местами в центральных и восточных областях около 0°; днем 7-12° тепла, на юге местами до +14°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, ночью 4-6° тепла; днем +9-11°, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
 

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Темы: погода
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