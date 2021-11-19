Україна відреагувала на заяву президента Болгарії про "російський Крим"

У зв’язку з заявою чинного президента Болгарії про приналежність тимчасово окупованого Криму до Росії 19 листопада до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

Про це пресслужба МЗС повідомила у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", – заявили у міністерстві.

У МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви", – зазначили у відомстві.

За інформацією МЗС, посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними.

Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Відразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.