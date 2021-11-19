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Украина отреагировала на заявление президента Болгарии о "российском Крыме"

Пятница, 19 ноября 2021, 12:53
Фото с Facebook МИД

В связи с заявлением действующего президента Болгарии о принадлежности временно оккупированного Крыма России 19 ноября в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Об этом пресс-служба МИД сообщила в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", – заявили в министерстве.

В МИД отметили, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления", – отметили в ведомстве.

По информации МИД, посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории украинского государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

У Радева есть высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Стоит отметить, что у Радева – последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он заявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России.

А до этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Темы: МИДБолгарияКрым
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