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Генсек НАТО закликав Росію до прозорості щодо нарощування військ біля України

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:38
Генсек НАТО закликав Росію до прозорості щодо нарощування військ біля України
JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України.

Про це Столтенберг заявив під час візиту до Берліна у п'ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми також бачимо велику та незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. Вкрай важливо, щоб Росія продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової могутності, забезпечила деескалацію та знизила напруженість", - сказав він.

За його словами, НАТО уважно стежить за ситуацією і продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку.

Нагадаємо, Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Тим часом  США досі з занепокоєнням спостерігають значне зростання кількості російських військових поблизу кордону України. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін напередодні заявила, що США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії.

Теми: НАТОРосіяУкраїна
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