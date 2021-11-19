Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в наращивании войск на территории Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продемонстрировать прозрачность с наращиванием войск у границ Украины.

Об этом Столтенберг заявил во время визита в Берлин в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своего военного могущества, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность", - сказал он.

По его словам, НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Напомним, Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать на возможности масштабного вторжения.

Тем временем США до сих пор с беспокойством наблюдают значительный рост числа российских военных вблизи границы Украины. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин накануне заявила, что США согласовали с Украиной оценку угрозы России.