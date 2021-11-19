Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в наращивании войск на территории Украины

Пятница, 19 ноября 2021, 12:38
Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в наращивании войск на территории Украины
JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продемонстрировать прозрачность с наращиванием войск у границ Украины.

Об этом Столтенберг заявил во время визита в Берлин в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своего военного могущества, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность", - сказал он.

По его словам, НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Напомним, Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать на возможности масштабного вторжения.

Тем временем США до сих пор с беспокойством наблюдают значительный рост числа российских военных вблизи границы Украины. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин накануне заявила, что США согласовали с Украиной оценку угрозы России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
НАТО
Украинская система Delta прошла тесты НАТО и готова интегрировать F-16
Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено
Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: