Політв'язень Марченко просить у Зеленського допомоги, бо Росія вирок не змінила

Верховний Суд Росії залишив без змін вирок політв’язню Олександру Марченку, засудженому до 10 років позбавлення волі, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину,

Джерело: пост голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук

Деталі: 16 листопада Верховний Суд РФ залишив без змін вирок громадянину України Олександру Марченку про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – сказав адвокат Андрій Федорков.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій було порушено право на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів.

Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка.

До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра з окупованої території України 3 роки тому.

На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України.

Дружина Марченка Катерина зазначила, що заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії – і тепер лікується від застуди.

За її словами, рішення суду не стало для родини неочікуваним, але тепер залишається "тільки вірити у найближчий обмін".

Олександр Марченко написав відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора".

11 жовтня Олександру Марченку виповнилося 50 років.

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