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Політв'язень Марченко просить у Зеленського допомоги, бо Росія вирок не змінила

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:19
Фото з Facebook-групи Сенцов. Обмен. Сегодня и ежедневно

Верховний Суд Росії залишив без змін вирок політв’язню Олександру Марченку, засудженому до 10 років позбавлення волі, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину,

Джерело: пост голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук

Деталі: 16 листопада Верховний Суд РФ залишив без змін вирок громадянину України Олександру Марченку про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – сказав адвокат Андрій Федорков.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій було порушено право на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. 

Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка.

До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра з окупованої території України 3 роки тому.

На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України.

Дружина Марченка Катерина зазначила, що заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії – і тепер лікується від застуди. 

За її словами, рішення суду не стало для родини неочікуваним, але тепер залишається "тільки вірити у найближчий обмін".

Олександр Марченко написав відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди  буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора".

 

11 жовтня Олександру Марченку виповнилося 50 років.

Передісторія: 

  • Олександра Марченко затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. 
  • Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція". За словами політв’язня, до нього застосовували тортури, через що він був вимушений підписати "зізнання". 
  • Через два місяці Олександра Марченка перевезли на територію Росії та віддали співробітникам ФСБ. 
  • Під час перебування в СІЗО міста Краснодар Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.
  • Наприкінці грудня 2019 року Марченку пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.
  • 3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.

Теми: політв'язніРосіяобмінЗеленський


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