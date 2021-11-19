Політв'язень Марченко просить у Зеленського допомоги, бо Росія вирок не змінила
Верховний Суд Росії залишив без змін вирок політв’язню Олександру Марченку, засудженому до 10 років позбавлення волі, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину,
Джерело: пост голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук
Деталі: 16 листопада Верховний Суд РФ залишив без змін вирок громадянину України Олександру Марченку про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму
"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – сказав адвокат Андрій Федорков.
На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій було порушено право на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів.
Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка.
До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра з окупованої території України 3 роки тому.
На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України.
Дружина Марченка Катерина зазначила, що заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії – і тепер лікується від застуди.
За її словами, рішення суду не стало для родини неочікуваним, але тепер залишається "тільки вірити у найближчий обмін".
Олександр Марченко написав відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора".
11 жовтня Олександру Марченку виповнилося 50 років.
Передісторія:
- Олександра Марченко затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО.
- Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція". За словами політв’язня, до нього застосовували тортури, через що він був вимушений підписати "зізнання".
- Через два місяці Олександра Марченка перевезли на територію Росії та віддали співробітникам ФСБ.
- Під час перебування в СІЗО міста Краснодар Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.
- Наприкінці грудня 2019 року Марченку пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.
- 3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.