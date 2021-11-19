Политзаключенный Марченко просит у Зеленского помощи, ибо Россия приговор не изменила

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Верховный Суд России оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко, приговоренному к 10 годам лишения свободы, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину,

Источник: пост главы правления Центра гражданских свобод Александры Матвийчук

Детали: 16 ноября Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор гражданину Украины Александру Марченко о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима

"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – сказал адвокат Андрей Федорков.

По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов.

Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко.

Ко всему судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины 3 года назад.

На заседании Верховного суда присутствовал консул Украины.

Жена Марченко Екатерина отметила, что ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж решился на этапирование в разгар пандемии – и теперь лечится от простуды.

По ее словам, решение суда не стало для семьи неожиданным, но теперь остается "только верить в ближайший обмен".

Александр Марченко написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора.

11 октября Александру Марченко исполнилось 50 лет.

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