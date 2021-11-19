Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Политзаключенный Марченко просит у Зеленского помощи, ибо Россия приговор не изменила

Пятница, 19 ноября 2021, 15:19
Фото из Facebook-группы Сенцов. Обмен. Сегодня и ежедневно

Верховный Суд России оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко, приговоренному к 10 годам лишения свободы, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину,

Источник: пост главы правления Центра гражданских свобод Александры Матвийчук

Детали: 16 ноября Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор гражданину Украины Александру Марченко о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима

"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – сказал адвокат Андрей Федорков.

По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов.

Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко.

Ко всему судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины 3 года назад.

На заседании Верховного суда присутствовал консул Украины.

Жена Марченко Екатерина отметила, что ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж решился на этапирование в разгар пандемии – и теперь лечится от простуды.

По ее словам, решение суда не стало для семьи неожиданным, но теперь остается "только верить в ближайший обмен".

Александр Марченко написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора.

 

11 октября Александру Марченко исполнилось 50 лет.

Предыстория:

  • Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО.
  • Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция". По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".
  • Через два месяца Александра Марченко перевезли на территорию России и отдали сотрудникам ФСБ.
  • Во время пребывания в СИЗО города Краснодар Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.
  • В конце декабря 2019 года Марченко предъявили дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020  года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
  • 3 декабря 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.

Темы: политзаключенныеРосcияобменЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси

Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

фотоВ Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ

Все новости...
политзаключенные
Пленный в тюрьме оккупированной Макеевки скончался от ножевых ранений – омбудсмен
В тюрьме оккупированной Макеевки скончался пленник
Омбудсмен рассказала, как в РФ издеваются над больным крымчанином Приходько
Последние новости
05:45
Спикер сената Польши получил пакет с угрозами и взрывчаткой
04:47
фотоЗасыпало грунтом: в Сумской области погиб ребенок
03:50
В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
02:58
До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ
02:20
После наводнения в Канаде спасатели нашли тела троих погибших
01:30
Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси
00:35
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта
23:41
Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России
22:41
Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
22:23
В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"
Все новости...