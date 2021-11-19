Политзаключенный Марченко просит у Зеленского помощи, ибо Россия приговор не изменила
Верховный Суд России оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко, приговоренному к 10 годам лишения свободы, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину,
Источник: пост главы правления Центра гражданских свобод Александры Матвийчук
Детали: 16 ноября Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор гражданину Украины Александру Марченко о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима
"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – сказал адвокат Андрей Федорков.
По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов.
Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко.
Ко всему судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины 3 года назад.
На заседании Верховного суда присутствовал консул Украины.
Жена Марченко Екатерина отметила, что ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж решился на этапирование в разгар пандемии – и теперь лечится от простуды.
По ее словам, решение суда не стало для семьи неожиданным, но теперь остается "только верить в ближайший обмен".
Александр Марченко написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора.
11 октября Александру Марченко исполнилось 50 лет.
Предыстория:
- Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО.
- Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция". По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".
- Через два месяца Александра Марченко перевезли на территорию России и отдали сотрудникам ФСБ.
- Во время пребывания в СИЗО города Краснодар Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.
- В конце декабря 2019 года Марченко предъявили дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
- 3 декабря 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.