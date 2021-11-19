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У Києві викрили фейкове детективне агентство, що стежило за людьми

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:57
Обшуки в офісі "детективного агентства". Фото: пресслужба СБУ

У Києві припинили діяльність фейкового "детективного агентства", яке організував колишній правоохоронець.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, пресслужба Служби безпеки

Дослівно: "...викрито та припинено діяльність так званого "детективного агентства", організованого колишнім правоохоронцем, яке здійснювало протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів отримання інформації.

До протиправної діяльності організатор – колишній правоохоронець - залучив своїх знайомих. За даними слідства, агентство функціонувало більше 2 років та надавало "послуги" як фізичним особам, так і представникам бізнесу".

Деталі: Очільника "агентства" затримали під час отримання оплати за свої послуги від клієнта. 

За версією слідства, "приватні детективи" пропонували платні послуги стеження за людьми та телефонними розмовами. Також вони на замовлення встановлювали прослуховування та відеостеження в офісах і салонах авто. 

Переважно "приватні шпигуни" стежили за бізнес-конкурентами клієнтів та офісними працівниками. 

Ціни різнилися від 200 доларів за стеження за маршрутом людини впродовж 1 години до 1000 доларів за встановлення техніки для спостереження. 

Їхній офіс обшукали правоохоронців, вилучивши телефони, комп’ютери та спеціальну техніку, на яких містяться зібрані дані для клієнтів.

Організатору схеми повідомили про підозру в скоєнні злочину за кримінальною статтею - "Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації". Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Вилучені речові докази
Вилучені речові докази
Фото: пресслужба СБУ
Вилучені телефони та засоби стеження
Вилучені телефони та засоби стеження
Фото: пресслужба СБУ

Українська правда
Теми: криміналКиївСБУ


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