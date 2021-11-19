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В Киеве обнаружили фейковое детективное агентство, в котором следили за людьми

Пятница, 19 ноября 2021, 14:57
В Киеве обнаружили фейковое детективное агентство, в котором следили за людьми

В Киеве прекратили деятельность фейкового "детективного агентства", организованного бывшим правоохранителем.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности

Дословно: "…разоблачена и прекращена деятельность так называемого "детективного агентства", организованного бывшим правоохранителем, которое осуществляло противоправную слежку за гражданами с использованием специальных технических средств получения информации.

К противоправной деятельности организатор – бывший правоохранитель – привлек своих знакомых. По данным следствия, агентство функционировало более 2 лет и предоставляло услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса".

Детали: Руководителя "агентства" задержали при получении оплаты за свои услуги от клиента.

По версии следствия, частные детективы предлагали платные услуги слежения за людьми и телефонными разговорами. Также они по заказу устанавливали прослушивание и видеонаблюдение в офисах и салонах авто.

Преимущественно "частные шпионы" следили за бизнес-конкурентами клиентов и офисными работниками.

Цены отличались от 200 долларов за наблюдение за маршрутом человека в течение 1 часа до 1000 долларов за установку техники для наблюдения.

Их офис обыскали правохранители, изъяв телефоны, компьютеры и специальную технику, содержащие собранные данные для клиентов.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления по уголовной статье – "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: криминалКиевСБУ
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