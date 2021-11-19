МОЗ попереджає про фейк щодо виплати "ковідної тисячі", який розганяють у соцмережах
П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:25
Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19: офіційний механізм нарахування представлять згодом.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу в п'ятницю, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19.
Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.
- Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.
- Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.
- Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.