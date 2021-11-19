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МОЗ попереджає про фейк щодо виплати "ковідної тисячі", який розганяють у соцмережах

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:25
МОЗ попереджає про фейк щодо виплати ковідної тисячі, який розганяють у соцмережах
Марія Карчевич. фото МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19: офіційний механізм нарахування представлять згодом.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу в п'ятницю, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19.

Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.
  • Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.
  • Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.
  • Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Теми: МОЗвакцинація
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