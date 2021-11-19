МОЗ попереджає про фейк щодо виплати "ковідної тисячі", який розганяють у соцмережах

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19: офіційний механізм нарахування представлять згодом.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу в п'ятницю, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19.

Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром".

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