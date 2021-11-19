Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ попереджає про фейк щодо виплати "ковідної тисячі", який розганяють у соцмережах

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:25
Марія Карчевич. фото МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19: офіційний механізм нарахування представлять згодом.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу в п'ятницю, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19.

Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.
  • Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.
  • Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.
  • Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Теми: МОЗвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

У Києві школярі й студенти повертаються до звичайного навчання

Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: "Це лише початок, диктатори не зупиняться"

В Україні запустили "Дунайський експрес"

Усі новини...
МОЗ
Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус – Ляшко
Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою
МОЗ кличе українців до обговорення легалізації канабісу
Останні новини
17:49
фото"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком
17:40
За тиждень паливо подешевшало
17:17
У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку
16:56
У Брюсселі проходить багатотисячний протест проти коронавірусних обмежень
16:32
Шмигаль про російські війська: Ситуація напружена, але ознак наступу не бачимо
16:14
У Києві за добу 46 смертей від Covid
15:59
Ковід: Австрія оголосила локдаун, країна закривається для туристів
15:13
Більшість німців підтримали б обов’язкову ковід-вакцинацію
14:59
Шмигаль хоче продовжити транзитний контракт з Газпромом на 15 років
14:53
Синоптики обіцяють теплу погоду у понеділок, після чого похолодає
Усі новини...