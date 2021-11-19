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Минздрав предупреждает о фейке по выплате "ководной тысячи", который разгоняют в соцсетях

Пятница, 19 ноября 2021, 16:25
Мария Карчевич. фото Минздрава

Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19: официальный механизм начисления представят вскоре.

Источник: замминистра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге в пятницу, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19.

Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.
  • Верховная Рада включила в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов к законопроекту №6297.
  • Инициативу президента по выплате тысячи гривен полностью вакцинированных гражданам профинансируют благодаря налогам и рентной плате, эти средства не будут облагаться налогом.
  • Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, Рада должна рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его. В настоящее время в ВР есть законопроект №6297, который должен выделить в поддержку предпринимателей в карантин 3 млрд грн по отдельной программе.

Темы: Минздраввакцинация
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