Минздрав предупреждает о фейке по выплате "ководной тысячи", который разгоняют в соцсетях

Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19: официальный механизм начисления представят вскоре.

Источник: замминистра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге в пятницу, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19.

Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени.

Предыстория: