Мігранти залишили табір на кордоні Білорусі та Польщі
Поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.
Про це пише "Європейська правда".
"Покинуті табори біля Кузьниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні поліції Підляшського воєводства у Twitter.
Вони також опублікували відео з безпілотника, на якому видно безлюдну смугу біля кордону, де раніше стояли намети, а також покинуті гілки дерев, колоди та дошки. Наметів на місці немає.
Opustoszałe obozowiska pod Kuźnicą następstwem zdecydowanej postawy polskich służb.@Straz_Graniczna @PolskaPolicja pic.twitter.com/Y2dKEZlrTQ— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021
Польські прикордонники також опублікували відео, на якому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.
Służby białoruskie🇧🇾 porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021
Раніше Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.
Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.
Дивіться також: "Міграційна війна" Лукашенка з ЄС: ключові відео з кордону